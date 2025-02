Europa League, niente derby tra Roma e Lazio: l'esito del sorteggio degli ottavi

21 febbraio 2025 a

Il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League ha regalato sfide affascinanti, ma ha anche evitato un possibile incrocio esplosivo: il derby tra Roma e Lazio. Le due squadre della Capitale, infatti, avevano una chance del 50% di scontrarsi nel derby in questo turno dopo la vittoria dei giallorossi col Porto nei play-off, ma l'urna ha deciso diversamente. La Lazio dovrà quindi vedersela con il Viktoria Plzeň nel proprio percorso europeo, mentre la Roma affronterà un'altra sfida impegnativa contro l'Athletic Club, che punta alla finale in casa a Bilbao.

Il sorteggio ha messo di fronte anche squadre di grande tradizione come l'Ajax, che affronterà l'Eintracht Francoforte, e il Tottenham, che si troverà di fronte l'AZ Alkmaar in un duello anglo-olandese che promette spettacolo. Anche il Manchester United è chiamato a un impegno non semplice contro la Real Sociedad, mentre l'Olympique Lione se la vedrà con lo Steaua Bucarest.

Questo l'elenco completo delle sfide:

Bodo Glimt-Olympiakos

Fenerbahce-Rangers

Ajax-Eintracht Francoforte

FCSB-Lione

AZ Alkmaar-Tottenham

Real Sociedad-Manchester United

Viktoria Plzen-Lazio

Roma-Athletic Bilbao

Negli eventuali quarti di finale i giallorossi troverebbero la vincente tra Fenerbahce dell'ex Mourinho e Rangers, mentre i biancocelesti affronterebbero uno tra Bodo/Glimt e Olympiacos.