Luka Doncic passa ai L.A. Lakers, terremoto Nba: giocatori e franchigie coinvolti

Clamoroso scambio a poche ore dalla chiusura del mercato Nba. Secondo la stampa americana, i Dallas Mavericks hanno ceduto la superstar slovena Luka Doncic, insieme a Maxi Kleber e Markieff Morris ai Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis, Max Christie e una prima scelta nel Draft del 2029. Uno scambio che rischia di sconvolgere gli equilibri ad Ovest in vista dei playoff.

Anche gli Utah Jazz sono coinvolti nell’accordo. Secondo la Espn, che per prima ha riportato lo scambio, Jalen Hood-Schifino e due scelte al draft andranno ai Jazz. La notizia dello scambio è uscita circa un’ora dopo che i Lakers hanno battuto New York al Madison Square Garden. Davis non era con i Lakers per la partita; è tornato a Los Angeles a causa di un infortunio addominale che necessitava di valutazione. Doncic non gioca per Dallas dal giorno di Natale per una distorsione al polpaccio sinistro. «Credo che la difesa vinca i campionati», ha detto il direttore generale dei Mavericks Nico Harrison a Espn. «Credo che avere un centro All-Defensive e un giocatore All-NBA con una mentalità difensiva ci dia una possibilità migliore. Siamo fatti per vincere ora e in futuro», ha aggiunto con chiaro riferimento alle difficoltà difensive di Doncic. L’accordo, almeno per ora, accoppia Doncic a LeBron James come nuovo due di superstar di Los Angeles, mentre Davis formerà una coppia di star con Kyrie Irving a Dallas. E riunisce anche Doncic con il suo ex compagno di squadra, l’allenatore dei Lakers JJ Redick. Doncic era già la stessa dei Mavs quando Redick ha giocato la sua ultima partita l’11 maggio 2021.

Come prevedibile la notizia ha scosso il mondo della Nba e dello sport americano in genere, tantissimi i commenti e le reazioni via social di altre stelle sorprese da quello che passerà alla storia come uno degli scambi più clamorosi degli ultimi anni. «È pazzesco, amico. Non so davvero cosa dire al riguardo», ha detto Devin Booker dei Phoenix Suns raccontando di aver appreso la notizia da un tifoso dagli spalti durante la partita contro Portland. «Luka è un ragazzo che tutti hanno definito intoccabile e non scambiabile. L’Nba dimostra di nuovo che non puoi prevedere niente: è un business. Stanno sempre parlando di te. Quindi non pensare di essere più al sicuro di quanto non lo sei».

L’altra star dei Suns Kevin Durant ha aggiunto: «Pazzesco. È pazzesco. Pazzesco. Accidenti, non avrei mai pensato che Luka Doncic sarebbe stato scambiato. Alla sua età, a metà stagione, l’Nba è un posto selvaggio, amico. Se può essere scambiato lui, allora chiunque è in palio». Domenica Dallas giocherà a Cleveland, mentre i Lakers saranno in pausa fino alla visita dei Los Angeles Clippers martedì sera. Non è chiaro quando Doncic o Davis potrebbero giocare per i loro nuovi club: lo scambio ha bisogno dell’approvazione della Nba ed entrambi stanno affrontando infortuni senza un calendario ufficiale per il loro ritorno.

Tra i giocatori con almeno 400 partite, la media di 28,6 punti di Doncic è la terza nella storia della Nba dietro solo a Michael Jordan e Wilt Chamberlain, entrambi a 30,1. La scorsa stagione è stato terzo nella votazione MVP dopo aver fatto una media di 33,9 punti, 9,8 assist e 9,2 rimbalzi a partita. Ma probabilmente il vero motivo di questo scambio clamoroso è di natura soprattutto economico e per Doncic potrebbe avere un costo enorme, 115 milioni di dollari. L’asso sloveno avrebbe potuto firmare un contratto supermax la prossima estate, che avrebbe potuto fruttargli circa 345 milioni di dollari in cinque stagioni con Dallas. È ancora eleggibile per l’estensione, ma probabilmente con i Lakers non potrà firmare per oltre 230 milioni di dollari.