Australian Open, prima i problemi fisici e poi la vittoria: Sinner batte Rune

Con Jannik Sinner non c'è problema che tenga. Ha dominato, poi sofferto fisicamente, si è ripreso e gestito, ha superato gli imprevisti e ha vinto. L'altoatesino è approdato ai quarti degli Australian Open dopo una partita per niente facile contro il danese Holger Rune (numero 13 Atp). Quattro set e oltre tre ore alla Rod Laver Arena chiusi con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. Dopo un inizio senza particolari difficoltà, l’azzurro ha accusato problemi allo stomaco nel secondo set, e nel terzo, fisicamente sofferente, ha chiesto l’ingresso del fisioterapista ed è uscito dal campo per un intervento medico che ha fermato il match per 11 minuti. Al rientro ci ha messo un po' a ritrovare i suoi colpi, ma è stato bravo a gestirsi portando comunque a casa il set.

All’inizio del quarto altro lungo stop, stavolta per la rottura della vite che fissava la rete al centro in basso. I giocatori hanno addirittura lasciato il campo e sono tornati negli spogliatoi aspettando che si concludesse la riparazione. Quando il gioco è ripartito, riecco il numero 1 del mondo: sicuro e preciso. Partita chiusa. Diciottesima vittoria consecutiva per Sinner, seconda striscia più lunga di successi dopo quella tra la Final 8 di Coppa Davis 2023 e i quarti di Indian Wells 2024, quando ha vinto 19 partite di fila. Inoltre, Jannik ha eguagliato il record di Nicola Pietrangeli di 10 quarti di finale in uno Slam in singolare maschile per un giocatore italiano.