Doppio impegno al Palazzetto per la Virtus Gvm Roma 1960

Due scontri diretti per centrare l'obiettivo Coppa Italia

26 dicembre 2024 a

a

a

La Virtus Gvm Roma 1960 saluterà la fine del 2024 e l’arrivo del nuovo anno con due gare di fila al Palazzetto dello Sport. L’incrocio del 28 dicembre alle ore 20 contro Ruvo di Puglia (biglietti disponibili su www.virtusroma1960.it con vendita dei tagliandi vietata ai residenti nella provincia di Bari) sarà uno scontro diretto con vista sulle Final Eight di Coppa Italia, con ancora 4 punti disponibili per sfilare il secondo posto del girone B alla Gema Montecatini. Obiettivo che passa necessariamente dal giro di boa della Serie B Nazionale, che per la Virtus sarà ancora in casa nello scontro del 4 gennaio alle ore 20 contro Latina, anticipato rispetto al resto delle gare per evitare la concomitanza con Roma-Lazio, derby di calcio della Capitale che tornerà a disputarsi di sera dopo tanti anni, il 5 gennaio alle ore 20.45.

Due appuntamenti cruciali, che coach Alessandro Tonolli vuole affrontare uno dopo l’altro senza cali di concentrazione. Il tecnico vuole consolidare l’andamento positivo della squadra, che nelle ultime 10 partite ha vinto 9 volte, fermandosi solo contro la corazzata Roseto, ancora imbattuta in campionato. «Sarà fondamentale cercare di migliorare per chiudere al meglio il girone di andata - sottolinea l’allenatore capitolino, che ha firmato le due promozioni con cui Roma è risalita fino alla Serie B Nazionale - contro Ruvo di Puglia e Latina. Per salutare al meglio questo 2024 abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi sabato prossimo al Palazzetto».