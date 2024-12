Bove, la notizia che tutti aspettavano: "E' uscito dalla terapia intensiva e sta bene"

04 dicembre 2024 a

Buone notizie per quanto riguarda Edoardo Bove. Ad aggiornare tutti dopo il malore avvertito nella partita contro l’Inter e l’arresto cardiaco subito in ambulanza è stato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari: “Sta recuperando, siamo contenti. Bisogna avere un po' di pazienza e un po' di rispetto per lui, ma il ragazzo sta bene e ha già cambiato anche il reparto in cui è ricoverato. Situazione sotto controllo. Non è più in terapia intensiva? E' – spiega ai microfoni di Mediaset - in un reparto chiamato Utic, sotto rispetto a quella che è la terapia intensiva". I tifosi della Fiorentina sono stati sempre vicini al calciatore romano, esternando il loro sostegno con uno striscione fuori dall’ospedale dove era ricoverato in terapia intensiva. Questa sera è dedicata proprio a lui la coreografia con il numero 4, il numero dell'ex Roma, che è apparsa nella curva Fiesole. Anche i compagni di squadra, lo hanno omaggiato. “Non volevi la maglia, eccoti lo striscione” il testo dello striscione mostrato dalla squadra viola a bordo campo assieme a tutto lo staff tecnico e medico prima del calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia con l’Empoli.