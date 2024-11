Lazio, si muove Gualtieri dopo il divieto di trasferta: “I tifosi biancocelesti sono sani e non antisemiti”

27 novembre 2024 a

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiamato questo pomeriggio al telefono la sua omologa di Amsterdam, Femke Halsema, a seguito del divieto annunciato dalla sindaca di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio, in occasione della partita contro l’Ajax (Europa League) il prossimo 12 dicembre. “Pur comprendendo i timori seguiti alle recenti violenze e al clima creatosi ad Amsterdam, dopo la partita dello scorso 7 novembre, il Sindaco ha voluto rassicurare Halsema che la stragrande maggioranza dei tifosi laziali non ha alcun legame con posizioni antisemite, razziste e violente e che le azioni di una piccola minoranza di tifosi non può consentire alcuna generalizzazione”, la nota del Campidoglio.

Gualtieri ha anche specificato alla sindaca che la società guidata dal presidente Lotito è “una società sana ed è da sempre fortemente impegnata ad emarginare queste frange estremiste che danneggiano l’immagine della squadra e della città, un fenomeno purtroppo presente in tante tifoserie calcistiche”. Il sindaco, pur rispettando la decisione di Halsema, si è anche detto disponibile a qualunque forma di collaborazione, qualora potessero emergere disponibilità a rivedere la decisione presa anche per tutelare le migliaia di tifosi della Lazio che hanno già speso soldi per organizzare la trasferta. “Il colloquio tra i due sindaci si è svolto con toni cordiali ed amichevoli”, il resto del comunicato del Campidoglio sulla questione che ha scatenato le ire dei tifosi biancocelesti.