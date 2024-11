Formula 1, Verstappen campione del mondo per il quarto anno di fila

24 novembre 2024 a

Max Verstappen si conferma campione del mondo di Formula 1 per il quarto anno di fila, raggiungendo due leggende come Alain Prost (campione nel 1985, 1986, 1989 e 1993) e Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 e 2013). Il pilota della Red Bull ha conquistato il titolo con due gare di anticipo grazie al quinto posto nel Gp di Las Vegas, terz’ultimo appuntamento del Mondiale.

L’olandese ha condotto una gara accorta, puntando soprattutto a impedire al britannico Lando Norris di erodere il suo vantaggio. Al termine della gara sul gradino più alto del podio è salito il britannico George Russell, con la doppietta Mercedes davanti al compagno di squadra e connazionale Lewis Hamilton. Le Ferrari chiudono al terzo e quarto posto con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc. Quinta la McLaren di Norris: il team inglese mantiene la guida del mondiale costruttori con 593 punti con 36 punti di vantaggio sulla Ferrari e 49 sulla Red Bull. Per questo titolo diventano così determinanti le ultime due gare della trasferta in Medio Oriente: primo appuntamento in Qatar, con il gran premio in calendario il 1° dicembre e ultima gara della stagione sette giorni dopo ad Abu Dhabi.

«Essere qui oggi con il quarto titolo mondiale è davvero speciale, quando ho iniziato non pensavo potesse accadere», Queste le parole di Verstappen, pilota della Red Bull, intervenuto in seguito al quinto posto conquistato al termine del Gran Premio di Las Vegas che vale all’olandese la vittoria del quarto titolo mondiale: «Una stagione lunga, iniziata in modo fantastico. Controllavamo le gare inizialmente, poi c’è stato un periodo difficile. Dobbiamo essere fieri per il lavoro del team, non pensavo potesse accadere di conquistare quattro volte il titolo mondiale - ha commentato l’olandese - . Quando ho iniziato ero semplicemente felice di esserci, sognando dei risultati normali. Essere qui oggi con il quarto titolo è davvero incredibile. Sicuramente è stata una stagione impegnativa, specialmente a livello personale. In molti momenti ho dovuto mantenere la calma - ha aggiunto Verstappen - , in un anno che mi ha insegnato tante cose. Preferisco certamente annate come quella della scorsa stagione, in cui mi sono divertito tanto, viziando anche i fan con molte vittorie. È davvero speciale raggiungere questi risultati, soprattutto se guardo al grande lavoro del team e di tutte le persone in fabbrica che mi aiutano ad avere una macchina vincente. Il futuro? Ho ancora fame - ha chiosato con forza - . Sicuramente mi godrò questo momento, ci sono ancora due gare da onorare fino alla fine, poi ci sarà una piccola sosta prima di ripartire».