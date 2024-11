Jannik Sinner travolge Ruud e vola in finale: pubblico in delirio a Torino

16 novembre 2024 a

a

a

Prova di forza di Jannik Sinner in semifinale all’ATP Finals di Torino: travolge il norvegese Casper Ruud 6-1 6-2 e raggiunge la finale. Domani alle 18 incontrerà Taylor Fritz che oggi ha battuto Alexander Zverev in tre set.

«Sicuramente è un’emozione grandissima e bellissima, è molto speciale giocare qui per me, è un torneo molto importante: l’anno scorso ho perso in finale, quest’anno ci risiamo e proveremo a fare meglio». Fatica a parlare, Sinner, non per la fatica di una semifinale andata per il verso giusto, ma per le ovazioni del pubblico che non lo lasciano certo indifferente. L’altoatesino, domani, si giocherà un’altra volta il titolo di ’maestro', stavolta non contro Novak Djokovic, ma contro Taylor Fritz, in un remake dell’Us Open 2024 messo in bacheca dall’azzurro. «Ma a prescindere dal risultato di domani, è stata una settimana di emozioni e momenti bellissimi. Grazie a tutti - prosegue Sinner nella rituale intervista post partita - Se sento la pressione di essere ormai sempre l’uomo da battere? Onestamente sto solo provando a giocare al cento per cento ogni giorno, posso solo controllare come sto in campo e come usare l’energia dei tifosi, per il resto questo sport è imprevedibile. Oggi la partita si poteva complicare, invece sono stato bravo a restare lì mentalmente - conclude Sinner - e nel secondo set sono riusciuto ad aumentare il livello».