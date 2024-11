Roma, esonerato Ivan Juric dopo il ko all'Olimpico con il Bologna

10 novembre 2024 a

a

a

Ancora una sconfitta e un nuovo cambio in panchina per la Roma. "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni", è l'annuncio della società giallorossa dopo il ko all'Olimpico con il Bologna che vince per tre reti a due. Decidono le reti di Santiago Castro, Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson. Inutile, invece, ai fini del risultato, la doppietta di El Shaarawy. Per il team di Italiano terzo successo consecutivo in campionato.

Quarto ko nelle ultime cinque uscite in Serie A per la squadra giallorossa, che ora si avvia a un altro cambio in panchina dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Dura la contestazione dei tifosi durante e dopo il match perso in casa. I guallorossi restano a quota 13, dopo la sosta affronteranno il Napoli al Maradona.

"Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale, ora ragioneremo con calma per prendere le decisioni migliori - ha detto il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi, al microfono di Dazn dopo l’esonero del tecnico - Ringrazio Juric, che è arrivato in una situazione difficile. Ha dato il meglio di sé dal primo giorno e la Roma lo ringrazia. Ora prenderemo la decisione migliore nell’interesse del club". "Juric ha fatto il massimo ed è stato professionale sin da subito, è arrivato in una situazione difficile. Il momento è complicato e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Porgiamo le nostre scuse ai tifosi, che stanno soffrendo molto. Siamo tutti responsabili di questa situazione - aggiunge il ds giallorosso-. L’obiettivo dei Friedkin è lo stesso dei tifosi, ovvero vincere. I Friedkin continueranno a investire come hanno fatto finora. Ora è il momento di gestire questa crisi. La parola transizione non mi piace perché siamo la Roma e dobbiamo essere performanti sin da subito. Ora dobbiamo affrontare al meglio questa situazione".

È stato sbagliato mandare via De Rossi? "In questo momento non resta che assumerci le nostre responsabilità. Dobbiamo cercare di uscire da questa situazione", conclude Ghisolfi.