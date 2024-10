Mbappé, l'ammissione dopo le accuse di stupro in Svezia: “Rapporto consenziente”

17 ottobre 2024 a

Kylian Mbappé ammetterebbe di aver avuto un rapporto sessuale a Stoccolma giovedì scorso con la donna svedese che lo accusa di violenza sessuale, ma suo dire si è trattato di un rapporto «consenziente». A scriverlo è l’Agi, che riporta quanto pubblicato da Le Parisien e RMC. L’attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale francese, secondo i due media, si sarebbe scambiato degli sms «positivi» con la donna dopo che ha lasciato l’hotel, di qui il suo stupore per la denuncia. La denuncia, tuttavia, sarebbe stata presentata da un’altra donna, e questo rende il caso più intricato.

Anche se la procura di Stoccolma non ha confermato l’identità dell’uomo denunciato per violenza sessuale e indagato come «ragionevole sospetto», il livello più basso di incriminazione previsto dalla legge in Svezia, Rmc ha riferito che amici e parenti dell’attaccante e capitano della Francia sono convinti che il caso ormai è aperto e richiederà tempo per un chiarimento. Lo sport finisce nuovamente nell'occhio del ciclone per presunte violenze di atleti.