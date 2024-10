Theo Hernandez, a processo per false accuse di stupro la modella che lo accusò: cosa rischia

09 ottobre 2024 a

Una storia che si ribalta completamente. La modella e influencer di Instagram Luisa Kremleva aveva denunciato il calciatore francese, oggi al Milan, Theo Hernandez, per essere stata violentata a bordo di una Porsche Cayenne nei pressi di una sfarzosa discoteca spagnola nel 2017, con il calciatore che le aveva anche causato delle lesioni al ginocchio dopo averla spinta fuori dal veicolo. In un’intervista rilasciata a un giornale, la donna dichiarò: «Ho le prove dell’attacco sul mio fondoschiena e alle mie ginocchia. Mi piacerebbe molto se Theo si scusasse. È il minimo che merito». Hernandez, che non è mai stato arrestato, ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con lei, ma ha affermato che si trattava di un rapporto consensuale.

Fonti della polizia spagnola confermarono al ’The Sun’ che stavano indagando su un’accusa di violenza sessuale. Tuttavia, il tribunale ha archiviato il caso dopo che un giudice ha stabilito che non vi erano prove a sostegno dei presunti crimini commessi. Gli inquirenti hanno poi trovato filmati di telecamere di sorveglianza che mostravano che la modella aveva riportato delle ferite al ginocchio in seguito a una caduta accidentale fuori dalla discoteca. Nella loro accusa hanno affermato che Kremleva aveva agito «maliziosamente» accusando Hernandez di averla violentata, poiché lui si era rifiutato di tornare a casa con lei dopo aver fatto sesso «consensuale» in macchina.

Luisa Kremleva, diventata popolare dopo aver recitato in diversi programmi televisivi spagnoli, sarebbe stata arrestata nel 2020 dopo non essersi presentata a più citazioni in giudizio. Ma lei ha negato le notizie di un arresto da parte della polizia. Sua madre ha detto alla TV spagnola: «Mia figlia non è in stato di arresto. È andata a ritirare una notifica del tribunale. Con il tempo la verità verrà a galla». La modella ha poi scritto sui social media: «Non sono stata arrestata. Non sono stata condannata per alcun crimine. La verità verrà fuori». Fonti giudiziarie hanno però confermato che il processo di Kremleva, è stato programmato per il 28 ottobre presso il tribunale di Malaga, sulla Costa del Sol. A tutte le parti coinvolte nel caso è stata data la possibilità di chiedere la sospensione del processo, ma non è stata presentata alcuna richiesta in tal senso. Sebbene l’imputato dovrà comparire in tribunale, non è noto se Theo Hernandez dovrà presentarsi di persona o potrà testimoniare tramite collegamento video. I pubblici ministeri hanno dichiarato in un atto di accusa preliminare che, se condannata, vorrebbero condannare la donna a due anni di carcere e a una multa di 12.000 sterline.