Sinner non ce la fa, Alcaraz trionfa a Pechino. Lo spagnolo: "Jannik? Una bestia"

Sconfitta per Jannik Sinner che perde in finale con Carlos Alcaraz agli Open 500 in tre set con il punteggio di 6-7 (6) 6-4 7-6 (3) dopo una partita durata 3 ore e 21’. Match di grande intensità con punti spettacolari, rimonte e colpi di scena a conferma della grande rivalità tra il numero uno azzurro e lo spagnolo, numero tre del ranking. Alcaraz si porta 7-4 nel bilancio complessivo degli scontri diretti, se si conta anche il primo duello al Challenger di Alicante del 2019. Sinner non lo batte proprio dalla semifinale di Pechino di un anno fa. Lo spagnolo diventa l primo giocatore a vincere almeno un ATP 500 su tutte le superfici da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 2009. Finora, infatti, aveva vinto sulla terra battuta (Rio de Janeiro 2022, Barcellona 2022-23) e sull’erba (Queen’s 2023). Il murciano, che ha vinto 8 delle 9 partite giocate contro Top 5 nel 2024, diventa anche il più giovane campione a Pechino dal 2006, quando vinse il 21enne Baghdatis, e il secondo spagnolo nell’albo d’oro dopo Nadal.

"Lui avrebbe potuto vincere in due set o in tre, io avrei potuto vincere in due, è stato un match davvero equilibrato. Jannik, ancora una volta, ha però dimostrato di essere il miglior giocatore al mondo, almeno per me", ha detto Alcaraz a fine match riconoscendo l’onore delle armi al tennista di San Candido. "Il livello a cui sta giocando è incredibile. È un tennis di altissima qualità. A livello di colpi, fisicamente e mentalmente, è una bestia, ha detto il numero 3 del mondo.

"Complimenti a Carlos e al suo team, state facendo un gran lavoro. Ti auguro il meglio, spero che ci potremo affrontare un altro paio di volte". è il commento di Sinner, "grazie a chi mi sta vicino, al mio team e alla mia famiglia, a tutti quelli che mi supportano quotidianamente e mi capiscono, e a volte non è facile. Il lavoro non finisce mai. Sono fiero di poter essere in questa posizione, fra pochi giorni ci sarà una nuova opportunità", ha aggiunto riferendosi all’appuntamento di Shanghai.