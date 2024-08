Olimpiadi, storica doppietta nella ginnastica artistica: D'Amato d'oro nella trave, Esposito bronzo

Sullo stesso argomento: Li hanno fatti nuotare in una fogna: Salvini si schiera con gli atleti

L’Italia festeggia una storica giornata alla trave, in una gara costellata da errori e cadute. Rebeca Andrade delude, Sunisa Lee e Simone Biles perdono l’equilibrio. Alice D’ Amato, con uno strepitoso esercizio da 14.366 punti, conquista così un’incredibile medaglia d’oro alle Olimpiadi. L’azzurra consegna la prima vittoria all’Italia nella ginnastica femminile, dopo tre medaglie d’argento, precedendo la cinese Zhou Yaqin (14.100). E non è finita qui, visto che gli errori di Andrade consegnano anche il bronzo a Manila Esposito: la 18enne è terza con 14.000. Salgono così a 24 le medaglie azzurre, otto delle quali del metallo più prezioso in attesa della finale dello skeet a squadre misto.

"Meraviglioso. Incredible. Indimenticabile": così David Ciaralli, portavoce della Federazione Ginnastica d’Italia, dopo il trionfo dell’Italgym al femminile alla Bercy Arena. "Bisogna sottolineare l’importanza storica di questo risultato", ha detto Ciaralli, "in 155 anni di vita della Federazione Ginnastica d’Italia avevamo avuto soltanto le ’piccole pavesi' ad Amsterdam 1928 e la medaglia d’argento al corpo libero di Vanessa Ferrari, dopo tanti tentativi. Adesso arriva la prima medaglia d’oro in una specialità in assoluto, e sono due le italiane sul podio. Quindi un oro e un bronzo. Nei giorni scorsi l’Italia aveva conquistato l’argento nella gara a squadre con le ’Fate', Manila Esposito, Alice D’ Amato, Angela Andreoli, Giorgia Villa ed Elisa Iorio".

"Appena è finita la gara sono scoppiata in lacrime, ho capito che avrebbe potuto vincere la medaglia. Ci speravo e ci credevo, non potrei essere più felice per lei: dopo tutto quello che abbiamo passato siamo riuscite ad andare avanti ed è giusto che si sia presa questa medaglia individuale, non vedo l’ora di abbracciarla", ha detto Asia D’ Amato, gemella di Alice.