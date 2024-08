Parigi 2024, Salvini difende gli atleti: “Senna? Irrispettoso farli nuotare in una fogna”

05 agosto 2024 a

«Andare in ospedale perché nuoti in una fogna… Non mi sembra rispettoso per gli atleti che si sacrificano per mesi e mesi». Ci va giù duro il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di una visita di sopralluogo al cantiere delle opere di riqualificazione dell’Autodromo di Monza, con chi gli chiedeva delle polemiche sulle olimpiadi di Parigi 2024 e dell’atleta belga, Claire Michel, finita in ospedale per una sospetta infezione da Escherichia coli dopo aver nuotato nella Senna.

La Senna inquinata continua a mietere vittima: valanga di infezioni misteriose

Nel frattempo, poco dopo le dichiarazioni del ministro italiano e leader della Lega, è emerso anche che due triatleti svizzeri, Simon Westermann e Adrien Briffod, accusano i sintomi di un’infezione gastro-intestinale e oggi non hanno partecipato alla gara a squadre mista di triathlon delle Olimpiadi di Parigi. La Svizzera ha gareggiato ed è arrivata settima alle spalle dell’Italia, sesta. A rimpiazzare Westermann, che a sua volta aveva sostituito Adrien Briffod, è stato Sylvain Friedelance, schierato in terza frazione. Secondo Hanspeter Betschart, responsabile medico di Swiss Olympics, ancora non è chiaro se l’infezione di Brifford (classificatosi 49esimo) sia correlata alla qualità dell’acqua della Senna. Brifford al sito svizzero 20minutes.ch si è espresso così: «Sinceramente non so se le mie condizioni siano legate alla qualità dell’acqua della Senna ma la domanda è lecito porsela».