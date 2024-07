Olimpiadi, incredibile Martinenghi nei 100 rana: è suo il primo oro dell'Italia

28 luglio 2024 a

La prima medaglia d'oro per l'Italia nelle Olimpiadi di Parigi 2024 arriva dal nuoto: Nicolò Martinenghi ha vinto la finale nei 100 metri rana maschile in una gara decisa all'ultimo centimetro. "Sono senza parole, non riesco a dire nulla, solo che ho dimostrato che non conta sempre il tempo ma stare al momento giusto al posto giusto", ha detto il nuotatore ai microfoni della Rai. Una vera e propria impresa per Martinenghi. L’azzurro vince l’oro con 59.03 davanti al campione olimpico britannico Adam Peaty di 2 centesimi (59.05), il vero favorito della finale, e allo statunitense Fink (59.05).