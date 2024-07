Jannik Sinner ha un "problema pesante": cosa filtra dal team azzurro

25 luglio 2024 a

Un problema "pesante" anche se si tratta di tonsillite, un malanno non certo tra i più temuti. A commentare la scelta di Jannik Sinner che ha dato forfait alle Olimpiadi di Parigi che si inaugurano domani venerdì 26 luglio, è la capitana del tennis femminile azzurro, Tathiana Garbin, nell’incontro con i media al Roland Garros prima dell’inizio dei Giochi. "Sinner? Il problema era talmente pesante che non era in condizione per essere qui. Jannik ci teneva tanto a questi Giochi", ha detto Garbin. L'azzurra ha continuato: "So che per lui le Olimpiadi erano qualcosa di veramente importante, se non è qui è perché non poteva arrivarci. Poi questo è un torneo diverso, al primo turno devi arrivare super in forma e non puoi permetterti di giocare una gara se non sei al top".

Dal problema all’anca destra a Madrid fino alla tonsillite che lo costringe a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi. In mezzo l’influenza a Roma e il calo di pressione a Wimbledon. Il numero 1 del tennis mondiale non figurerà sul tabellone del torneo di tennis dei Giochi nella capitale francese come non c’era stato nemmeno a Tokyo nel 2021. Una primavera e inizio estate tutt’altro che facili per il fuoriclasse altoatesino. Prima la febbre a 38 gradi. Poi l’annuncio del forfait di Jannik è arrivato alle ore 17 di ieri con una comunicazione ufficiale dal management, minuto più, minuto meno dal post dell’atleta fatto su Instagram. Una doccia fredda per tutti considerando che meno di un’ora prima il Coni aveva girato l’invito dell’incontro ai media italiani accreditati ai Giochi.