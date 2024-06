World Masters, le stelle del tennistavolo sotto il cielo di Roma

Edoardo Innocenzi 19 giugno 2024 a

Roma ospiterà gli ITTF World Masters Table Tennis Championships, il torneo di Tennistavolo più grande del mondo. L’evento mondiale, che si terrà tra il 7 e il 14 luglio presso la Fiera di Roma, vedrà oltre seimila atleti provenienti da più di cento paesi sparsi tra i cinque continenti del mondo. La presentazione è avvenuta ieri, al Palazzo CONI Piscine di Roma, condotta dal vicedirettore di Rai Sport Marco Lollobrigida e presidiata da alcuni dei maggiori esponenti dirigenziali dello sport italiano ed internazionale come il presidente del CONI Giovanni Malagò, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato, il direttore regionale Paolo Giuntarelli, il presidente della FIT Renato Di Napoli e la presidente della ITTF Petra Sörling.

«Credo che il Tennistavolo sia lo sport più praticato a livello amatoriale. Si tratta di un fenomeno per ogni generazione» ha detto Malagò. Dopo gli Europei di Atletica, Roma ospiterà un altro grande evento sportivo e l’assessore Onorato ci ha tenuto a sottolinearlo: «Si tratta solo dell’ennesimo evento a Roma quest’anno. Esiste, però, la necessità di maggiori investimenti nelle infrastrutture perla salute di atleti e spettatori. Dal punto di vista sociale, il Tennistavolo si diffonde anche per una decompressione dello stress». Inoltre, il segretario generale FITET Giuseppe Marino, ha sottolineato che l’apertura del torneo sarà accompagnata da un grande spettacolo. Questi campionati mondiali saranno il secondo evento di Tennistavolo in Italia dopo Rimini1986, quando la bolzanina Edith Santifaller conquistò la medaglia d’argento nel doppio Over 50.