Trionfo azzurro agli Europei: chiude l'oro con la staffetta

Trionfo azzurro nella 4x100 maschile ai campionati europei di atletica leggera di Roma. Il quartetto italiano composto da Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu si impone con il tempo di 37«82 davanti all’Olanda (38»46) e alla Germania (38«52). L’Italia chiude la rassegna continentale nettamente in vetta al medagliere con 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi.. Pietro Arese ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 1500 metri maschili nella sesta e ultima giornata dei Campionati Europei di atletica, in scena all’Olimpico di Roma. Il 24enne torinese, delle Fiamme Gialle, ha corso in 3.33.34. Oro per il norvegese Jakob Ingebrigtsen, argento per il belga Jochem Vermeulen.

Larissa Iapichino ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati europei assoluti di atletica leggera, quasi 26 anni dopo mamma Fiona May. Quest’ultima il 22 agosto del 1998 a Budapest era giunta seconda alle spalle della tedesca Heike Drechsler. L’altra medaglia dell’Italia nel lungo femminile agli Europei era stata quella di bronzo sempre della May a Helsinki ’94. ’Italia della staffetta 4x400 maschile ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati europei di atletica leggera. Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti si sono classificati secondi alle spalle del Belgio e davanti alla Germania.