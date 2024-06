Roland Garros, Alcaraz è il nuovo re di Parigi: battuto Zverev

09 giugno 2024 a

Carlos Alcaraz è il nuovo re di Parigi. Laddove per 14 volte ha trionfato il suo idolo e connazionale Rafael Nadal, da oggi c’è un nuovo padrone: il 21enne murciano, capace di vincere il suo terzo slam su tre diverse superfici dopo Us Open e Wimbledon (il più giovane a riuscirci nella storia). Alcaraz ha battuto dopo circa 4 ore e 20 il tedesco Alexander Zverev, campione di Roma e n.4 del mondo, in cinque set: 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2.

Una partita combattutissima con un terzo set rocambolesco in cui Alcaraz ha sprecato molto prima di farsi strappare il set. Sotto due set a uno, come contro Sinner in semifinale, il ragazzino terribile ha sfoderato il suo miglior tennis surclassando un ottimo Zverev e vincendo gli altri due set 6-1 6-2 diventando a 21 anni il nuovo re di Parigi. Adesso lo spagnolo, che vince il 14esimo titolo i carriera, diventa il nuovo numero 2 del mondo dietro a Sinner (entrambi scavalcano Djokovic che diventa n.3 davanti a Zverev che resta n.4 del mondo).