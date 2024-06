Tennis, Jannik Sinner fuori dal Roland Garros: Alcaraz in finale

07 giugno 2024 a

Peccato Jannik. Niente finale al Roland Garros per il neo numero 1 del mondo: Sinner è stato infatti sconfitto da Carlos Alcaraz al termine di una semifinale combattuta fino al quinto set. Lo spagnolo si è imposto 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. Non è riuscito quindi all’Italia uno storico en plein: restano le finali raggiunte a Parigi da Jasmine Paolini nel singolare femminile e nel doppio femminile in coppia con Sara Errani, e poi da Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. L’ultima volta di un italiano in finale nel singolare maschile al Roland Garros resta, invece, quella del 1976, quando Adriano Panatta poi vinse il trofeo.

La finale si giocherà domenica. Alcaraz affronterà il vincente dell’incontro tra Casper Ruud e Sascha Zverev, tra poco in campo per la seconda semifinale. Da lunedì, però, Sinner sarà il numero 1 del mondo. La prima volta per un italiano. Un traguardo comunque storico.