Roland Garos, il sogno di Jasmine Paolini: è in finale contro Iga Swiatek

La favola di Jasmine Paolini non si ferma più: la 28enne toscana ha dominato in semifinale al Roland Garros la 17enne russa Mirra Andreeva 6-3 6-1 in semifinale raggiungendo per la prima volta una finale di uno slam dove incontrerà Iga Swiatek contro cui finora ha sempre perso. È la prima italiana dal 2012, la quinta in assoluto, a raggiungere questo traguardo, quando Sara Errani fu sconfitta da Maria Sharapova. «Ero nervosa nel primo set, poi palla dopo palla mi sono rilassata. È stata dura ma sono felice di aver vinto - dice l’azzurra che diventa la n.7 del mondo - a Madrid mi ha battuta quando ero 5-2 nel primo set e poi ho perso. Oggi volevo fare meglio, colpire la palla e divertirmi e ha funzionato. Sognare è importante e oggi non so cosa dire», continua emozionatissima. Poi in italiano: «Grazie mille ragazzi, è stato un piacere. E ’merci beaucoup’ a tutta la Francia!». La tennista azzurra giocherà sabato la sua prima finale Slam contro la numero uno Iga Swiatek.

Domani intanto è il giorno di Jannik Sinner, nuovo numero uno del mondo, che affronterà Carlos Alcaraz in semifinale, alle 14.30. "È la rivalità di cui avevamo bisogno, il nuovo Federer-Nadal", ha commentato John McEnroe, intervistato dal Corriere della Sera. "Jannik ha rotto il ghiaccio con lo Slam in Australia, Carlos è il mio preferito da vedere: l’elettricità che porta in campo mi dà gioia. Contrasto di caratteri e di stili: pronostico difficilissimo". Fermo restando che la vittoria finale "passi dalla semifinale tra i ragazzi terribili, Jannik e Carlos, 43 anni in due. Ce li hanno mandati gli dei del tennis".