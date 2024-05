Tennis, Musetti dà forfait agli Internazionali: "Ce l'ho messa tutta"

10 maggio 2024 a

a

a

Forfait di Lorenzo Musetti mentre era impegnato contro il francese Terence Atmane nel secondo turno degli Internazionali in corso a Roma. L’azzurro, che ha accusato problemi di salute, aveva perso il primo set 7-5 ed era sotto di 1-0 nel secondo. «Non ho abbastanza energie ma ci ho provato», si è giustificato Musetti.

"Cosa fa Sinner", beccato così. Chi fulmina con lo sguardo | VIDEO

«C’è molto dispiacere, ho provato con tutte le mie forze, le poche che avevo. Ho cancellato gli allenamenti, sono stato in camera con febbre per colpa di un virus intestinale che non mi ha consentito di arrivare preparato al match». Lorenzo Musetti spiega cosa l'ha spinto a gettare la spugna durante il match di secondo turno agli Internazionali contro il francese Atmane. «Ho provato a scaldarmi con fatica, per entrare in campo con quel che avevo. Nemmeno il caldo mi ha aiutato. Avevo poche energie, ero debole. Nella partita ho provato ad abbreviare gli scambi ma è andata così - prosegue il carrarino - Fa male, mi sentivo molto bene in allenamento, venivo da una buona settimana in Sardegna, mi ero allenato bene. C’è molto rammarico per aver preso questa forma influenzale». E anche se avesse vinto il primo set «sarebbe stato difficile andare avanti», ha aggiunto.