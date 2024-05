Playoff Nba, gemiti vietati ai minori in conferenza stampa: cosa fa Luka Doncic

10 maggio 2024 a

Il campionissimo dei Dallas Maveriks è stato decisivo contro gli Oklahoma City Thunder al Paycom Center, co i texani che sono riusciti a pareggiare la serie dei playoff Nba di basket grazie a una vittoria per 119-110. Lo sloveno, per tutti Luka Magic, ha segnato 29 punti e pres 10 rimbalzi e fornito 7 assist. In conferenza stampa dopo il match, però, un fuori programma per qualche istante ha fatto calare l'attenzione sulla partita.

Sex noises interrupt the Luka Dončić postgame press conference in Oklahoma City.



His face pic.twitter.com/5YXXxDL10f — Awful Announcing (@awfulannouncing) May 10, 2024

Mentre rispondeva alle domande dei cronisti Doncic è stato improvvisamente interrotto da un suono di gemiti femminili, verosimilmente l'audio di un video a luci rosse. Non è chiaro da dove provenissero: forse dal telefono di uno dei giornalisti presenti nella stanza, forse dai vicini spogliatoi. La curiosa interruzione ha provocato la reazione sorpresa di Doncic che ha guardato tutti con un'espressione di incredulità, tra le risate dei giornalisti. Poi la battuta che ha tolto un po' di imbarazzo: "Spero che non sia in diretta".