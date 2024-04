Serie A, la Roma si arrende al Bologna: ko all'Olimpico

22 aprile 2024 a

La Roma si arrende al Bologna. La squadra di Thiago Motta sbanca l’Olimpico e supera 3-1 nello spareggio Champions della 33esima giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani portano a casa 3 punti con cui blindano il piazzamento che vale la partecipazione alla massima competizione europea. Un successo, quello di Zirkzee e compagni, frutto di una capacità di tenere la partita sotto controllo e colpire al momento giusto. Una prestazione impressionante considerando lo stato di forma della Roma di Daniele De Rossi. Per il tecnico è la seconda sconfitta in campionato. Grazie a questo successo il Bologna ora è a quota 62 punti in classifica.

De Rossi, conferma il suo 4-3-3 con Angelino titolare. Dall’altro lato, Thiago Motta va con Zirkzee terminale offensivo. Il Bologna parte con coraggio. Pochi minuti e storie tese tra Paredes e Zirkzee con il centrocampista giallorosso, diffidato, subito ammonito. Al 9’ minuto Roma vicinissima al vantaggio. Cristante recupera palla a centrocampo e lancia Dybala che arriva sul fondo e offre una palla che El Shaarawy manda in curva. Il Bologna è tranquillo, una tranquillità che si traduce nell’azione del vantaggio. Palla da destra a sinistra, Calafiori arriva al cross ed El Azzouzi si inventa una rovesciata spettacolare su cui Svilar non può nulla. Al’ 14’ è 0-1. L’esultanza di El Azzouzi viene vista come una provocazione ed è tensione tra i 22 in campo. Al 21’ la Roma ha l’occasione del pareggio. Lucumi perde una palla sanguinosa su cui avventa Paredes, il centrocampista entra in area, ma spreca.

La Roma ci mette grinta, ma crea poco. Il Bologna si affaccia dalle parti di Svilar dando l’impressione di poter raddoppiare. Ed è Saelemaekers a sfiorare il 2-0 al 42’ con una punizione che spacca la traversa. È un Bologna sicuro che riesce a tenere il possesso di palla. E proprio da un possesso prolungato che porta alla rete del 2-0 firmata da Zirkzee. A inizio ripresa la Roma parte forte per provare a riaprire il match. El Shaarawy al 50’ spara dal limite un pallone destinato alla rete, ma Poschi si immola e respinge con la faccia. Due minuti dopo De Rossi prova la scossa con un triplo cambio: fuori Celick, Angelino e uno spento Abraham, dentro Karsdorp. Spinazzola e Azmoun. La mossa ha effetto. Al 56’ Azmoun trova la rete dell’1-2 con Azmoun che ribadisce in rete un super intervento di Skorupski. Pochi minuti dopo ancora Azmoun si invola verso la porta, ma il portiere felsineo dice no. Nel momento in cui la Roma mette in campo il massimo sforzo arriva il 3-1 del Bologna con Zirzkee. Azione in velocità della squadra di Motta conclusa da un cucchiaio di Saelemaekers. Da quel momento poche emozioni se non un’opportunità per Pellegrini e il gol dell’1-4 di Castro annullato per fuorigioco.