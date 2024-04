Matteo Berrettini, a Marrakech torna a vincere dopo due anni: "È solo l'inizio"

07 aprile 2024 a

Matteo Berrettini vince il torneo Atp 250 di Marrakech battendo in finale il 31enne spagnolo Roberto Carballès Baena 7-5 6-2 in un’ora e 46 minuti. È l’ottavo torneo vinto in carriera, il quarto sulla terra battuta per il 27enne romano, ex n.6 del mondo, che è stato fermo sei mesi per una serie di infortuni e sta lentamente ritrovando la forma. Dopo la finale al torneo Challenger di Phoenix e l’eliminazione al primo turno all’Atp 1000 di Miami, adesso torna al successo in un torneo Atp 250 e risale in classifica: al rientro a Phoenix era oltre la 150esima posizione, adesso sarà n.84 del mondo.

Per Berrettini era la prima finale da circa un anno e mezzo, ovvero da quella persa a Napoli contro Musetti nell’ottobre del 2022. Per il romano, che venerdì spegnerà 28 candeline, si tratta dell’ottavo titolo della carriera (sei Atp 500 e due 250): l’ultima gioia risaliva al Queen’s di due anni fa. L’azzurro ha giocato in tutto 13 finali a livello Atp: cinque i ko, compreso quello nel match decisivo di Wimbledon del 2021 contro il serbo Novak Djokovic.

«Sono molto felice. Gli ultimi due anni sono stati duri, il mio corpo non rispondeva al meglio e il mio team mi ha aiutato a superare tutto. Un bacio a mia mamma, che oggi festeggia il compleanno, e a tutti quelli che mi hanno sostenuto anche nei momenti difficili», ha detto Berrettini durante la premiazione in Marocco. «Tutti gli italiani hanno tifato per me: ringrazio tutti. Questo è solo l’inizio», ha aggiunto in italiano il tennista romano.