Jannik Sinner gela Le Iene, niente ping pong: "Ho il trattamento..."

06 aprile 2024 a

a

a

Finisce con un rifiuto il tentativo de Le Iene di mettere su un siparietto con l'italiano del momento, il super-campione di tennis Jannik Sinner, numero 2 della classifica Atp. Sul campo centrale di Montecarlo il tennista è stato avvicinato dall'inviato della trasmissione Mediaset Stefano Corti, che lo ha invitato a fare qualche scambio a ping pong, senza domande indiscrete. Sinner lo ha gelato: "No, no, io con Le Iene…".

Non potete capire la goduria che mi provoca questo video.#Sinner #Leiene pic.twitter.com/VzanNFnXI2 — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) April 6, 2024

"Visto che sei iper-competitivo, abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro… e allora tre colpi a ping pong?", chiede la "iena" con Sinner che procede verso gli spogliatoi: "No, no guarda… io con Le Iene…". "Nessuna domanda, solo tre palline veloci a ping pong, abbiamo la rete qui dentro", insiste l'inviato ma niente, l'altoatesino è fermo sulle sue posizioni e avanza una motivazione: "Devo fare il trattamento, e dopo il trattamento è tardi". "Ti aspettiamo qui", pressa ancora Corti con Sinner - come si vede nel video del Corriere della sera - che guadagna l'ingresso negli spogliatoi: "Sì, sì...".