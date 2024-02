Calcio, maxi-squalifica per Pogba: la sentenza dell'antidoping

29 febbraio 2024 a

Un fulmine ha colpito la Juventus, portando con sé una condanna di grosse proporzioni per uno dei suoi giocatori chiave, Paul Pogba. Il Tribunale nazionale antidoping ha infatti emesso una sentenza implacabile di 4 anni di squalifica per il centrocampista, accogliendo integralmente le richieste della procura. Il caso risale a un controllo antidoping successivo alla partita Udinese-Juventus del 20 agosto, durante il quale Pogba è risultato positivo a un metabolita del testosterone. Subito dopo la scoperta, il giocatore è stato sospeso cautelarmente e ha dovuto abbandonare i campi da gioco.

Nonostante i tentativi della difesa di dimostrare l'assenza di dolo e di ottenere una riduzione della pena (senza il patteggiamento), i giudici hanno respinto tali istanze, confermando la gravità della situazione dopo le controanalisi. La sospensione di Pogba, datata 12 settembre, è stata un duro colpo per la Juventus, che ha perso uno dei suoi pilastri del centrocampo. La sentenza non è però definitiva, in quanto Pogba e il suo pool legale avranno la possibilità di impugnarla presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. La squadra bianconera, intanto, dovrà trovare una soluzione per colmare la lacuna lasciata dalla lunga squalifica di Pogba, che ha 30 anni e rischia di vedere andare in fumo la carriera.