Eredità Agnelli, quando arriverà la decisione dei giudici: Elkann in attesa

29 febbraio 2024 a

Ci vorrà ancora del tempo per capire come finirà la battaglia sull’eredità Agnelli. Ieri è andata in scena un’udienza di tre ore nell’inchiesta di Torino sulla presunta frode fiscale relativa ai redditi di Marella Agnelli. I giudici si riservano, come da prassi davanti al tribunale del riesame: entro sabato si esprimeranno sui sequestri dei giorni scorsi. I magistrati, riferisce Il Giornale, hanno disposto una perizia informatica sul materiale acquisito.

La situazione non spaventa affatto i legali di John Elkann: “Abbiamo letto anche noi. Non abbiamo trovato nulla di nuovo rispetto a quello che riecheggia nelle aule giudiziarie italiane ed estere ormai da vent'anni e però abbiamo una certezza, che tutte le insinuazioni e i dubbi che sono stati rilanciati dai media in questi giorni trovano delle risposte molto chiare in comportamenti assolutamente leciti. Vogliamo che i magistrati lavorino in massima tranquillità e da parte nostra siamo estremamente tranquilli perché alla fine penso che l'esito di questa vicenda farà favorevole: molto rumore per nulla”.