Sinner e la Dolce vita romana: 72 ore nella Capitale. E su Sanremo 2024…

Stamattina arriverà a Roma. A Fiumicino è tutto pronto per accogliere Sinner: aeroporto blindato. Una macchina della polizia andrà sotto bordo (praticamente lungo pa pista dove atterra l’aereo) per scortarlo e accompagnarlo a Roma. I fan, i passeggeri, dovranno rinunciare alle foto-selfie di rito.

Albergo segreto a Roma. Nel pomeriggio l’incontro privato con il premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e domani l’incontro con Sergio Mattarella al Quirinale. Sullo sfondo c’è ancora Sanremo e l’invito dì Amadeus. Il tennista ha fatto intendere dalle colonne del Corriere della sera di non voler partecipare, ma potrebbe cambiare idea e andare all’Ariston. Per 72 ore, poco più o poco meno, Sinner sarà nella città più bella del mondo ed è qui, in una location segreta, che scatterà le foto per uno shooting.

Secondo i beninformati, Sinner potrebbe accettare l’invito di Amadeus dopo essersi ritirato dall’Atp 250 di Marsiglia, che si disputa proprio nella settimana sanremese. Sinner non ha nulla da difendere: ha vinto tutto. “Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi in una delle cinque serate”: l’invito di Amadeus resta sempre in piedi.