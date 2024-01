Australian Open, Sinner affronterà il russo Medvedev in finale: un match per la storia

26 gennaio 2024 a

Sarà il russo Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella finale dell’Australian Open. Il numero 3 del mondo ha sconfitto in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del seeding, con il punteggio di 5-7, 3-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-3 in una battaglia di quattro ore e 18 minuti. La vittoria di Medvedev fa sfumare la possibilità che Sinner lo possa scavalcare al terzo posto del ranking Atp già dopo il major australiano e salire sul podio del tennis mondiale per la prima volta in carriera. Per riuscirci, Sinner avrebbe dovuto vincere il torneo e contemporaneamente sperare nella vittoria di Zverev.

Il bilancio degli scontri diretti tra Sinner e Medvedev al momento è di 6 vittorie a 3 per il russo, che però ha rimediato le tre sconfitte negli ultimi tre incontri giocati nella semifinale delle Atp Finals e nelle finali di Vienna e Pechino. Medvedev giocherà domenica la terza finale in carriera all’Australian Open dopo le due perse nel 2021 e 2022. «A volte si dice che la terza è fortunata, mi auguro che qui funzioni», ha detto Medvedev nell’intervista post-gara. Il russo ha definito «impressionante» la performance di Sinner contro il numero uno del mondo Novak Djokovic. «Dovrò innanzi tutto recuperare e cercare di essere al 100 percento, mi auguro che faremo un grande show», le reazioni del tennista russo dopo la maratona con Zverev. Per Sinner c’è solo un ultimo ostacolo prima di entrare nella storia dello sport italiano.