Roma, ecco come sta Dybala: l'esito dei primi esami dopo l'infortunio

Notizie in chiaroscuro sulle condizioni di Paulo Dybala, infortunatosi e costretto a chiedere il cambio durante l’intervallo del derby di Coppa Italia che ha visto la Lazio battere la Roma. L’attaccante argentino della Roma è di nuovo alle prese con un problema al flessore della coscia sinistra, che con ogni probabilità lo porterà almeno a saltare la partita contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro. Questa mattina l’ex Juventus, che ieri già prima di entrare negli spogliatoi si toccava la coscia, è stato sottoposto ad un’ecografia, che ha dato esito negativo. Dopo il primo controllo non sembra esserci il timore di una lesione muscolare estesa, un infortunio che lo costringerebbero ad un ennesimo stop prolungato. C’è però da attendere la risonanza magnetica che sarà effettuata domani per un responso definitivo sui tempo di recupero: l’auspicio di José Mourinho è che possa bastare qualche giorno di riposo per poi riaverlo già nella sfida di sabato 20 gennaio contro il Verona.