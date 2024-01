Beckenbauer è morto: a 78 anni si spegne la leggenda del calcio

08 gennaio 2024 a

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 78 anni l'ex giocatore tedesco ed ex allenatore Franz Beckenbauer, considerato come il miglior difensore di tutti i tempi. La famiglia ha comunicato oggi il decesso, avvenuto 24 ore prima: “È con profonda tristezza che annunciamo che mio marito e nostro padre, Franz Beckenbauer, è morto serenamente nel sonno ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di poter piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”.

La Germania dice addio al suo più grande calciatore e ad una figura iconica: il Kaiser, come era soprannominato, è stato campione del mondo da giocatore nel 1974 e da allenatore nel 1990. A livello individuale ha ottenuto per due volte il Pallone d'oro, nel 1972 e nel 1976, divenendo il primo difensore ad essere insignito per due volte dell'ambìto premio. Beckenbauer è stato un pilastro del Bayern Monaco (ne è stato anche presidente), squadra nella quale ha militato gran parte della propria carriera (dal 1964 al 1977) vincendo quattro Coppe di Germania, quattro campionati, una Coppa delle Coppe, tre Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Negli ultimi anni la sua salute è peggiorata repentinamente a causa di un infarto oculare e di diverse operazioni al cuore. Oltre a questo è stato affetto dalla malattia del morbo di Parkinson, con associata una demenza, che negli ultimi tempi l’ha fatto soffrire molto secondo la Bild.