Roma si prepara agli Europei di Atletica di giugno con Tamberi e Jacobs

31 dicembre 2023

Il 2024 è arrivato ed è un anno che si annuncia particolarmente significativo per lo sport italiano e l’atletica leggera azzurra. Un mese e mezzo prima del via dei Giochi Olimpici di Parigi allo stadio Olimpico di Roma si terranno infatti i Campionati Europei di Atletica Leggera, esattamente cinquanta anni dopo l’ultima edizione organizzata nella Capitale nel 1974. Dal 7 al 12 giugno 2024 Roma e il Foro Italico saranno pertanto al centro dell’attenzione internazionale, con sei giorni consecutivi di sfide fra i migliori atleti del continente. Si tratterà di un vero e proprio crocevia verso i Giochi Olimpici di Parigi ad altissimo contenuto tecnico e spettacolare. “Il sogno olimpico passa per lo Stadio Olimpico” è il messaggio che accompagna il video realizzato per salutare il 2023 e proiettare l’atletica verso questo nuovo anno, ricco di passione e di aspettative, dove il fascino del Foro Italico, i successi dell’atletica azzurra e la contemporaneità di Roma si fondono in un intreccio unico al mondo. Con gli occhi puntati su Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi.