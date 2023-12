Roma, Paulo Dybala si allena. La speranza contro la Juventus

26 dicembre 2023 a

La Roma torna a lavoro dopo che la vittoria contro il Napoli ha permesso ai giallorossi di trascorrere un Natale sereno. Mourinho, dopo due giorni di riposo, ha riabbracciato la squadra a Trigoria per preparare l’ultima sfida del 2023, contro la Juventus. Da monitorare le condizioni di Dybala, in campo con i compagni dopo l’infortunio al flessore della coscia sinistra. La Joya proverà a tutti i costi ad esserci per la gara contro la sua ex squadra; difficile che possa partire dall’inizio, mentre è più probabile che possa rientrare tra i convocati. Contro i bianconeri potrebbe tornare anche Kumbulla, a caccia della prima convocazione dopo mesi.

Tegola per Mourinho, quando torna Dybala

Dopo gli alti e bassi delle ultime settimane in casa Roma sembra essere tornato il sereno, tanto che lo Special One ha immortalato sui social l’allenamento della squadra commentando così: «Il primo allenamento dopo Natale sembrava il primo allenamento della stagione. Che sessione».