Roma, sospiro di sollievo per il ginocchio di Dybala: quanto si fermerà

I tifosi della Roma possono stare più tranquilli dopo una notte insonne per l’apprensione dovuta alle condizioni di Paulo Dybala. “Lieve stiramento del collaterale del ginocchio sinistro”, è stato questo l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’argentino una volta tornato nella Capitale dopo la partita con il Cagliari in Sardegna. La buona notizia emersa dalla risonanza magnetica è che sia il menisco che il legamento crociato non hanno riportato danni e non sono state riscontrate lesioni se non quella distrattiva al collaterale mediale: un esito tutto sommato positivo dopo aver visto le lacrime del giocatore argentino (salterà gli impegni con la nazionale) al momento della sostituzione con Andrea Belotti al 40’ del primo tempo della sfida di ieri. I tempi di recupero sono stimati in circa 20-30 giorni, dipenderà tutto dal dolore e dalle sensazioni del numero 21 giallorosso, che sempre al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro aveva subito una lieve lesione nel 2021, quando indossava la maglia della Juventus. L'obiettivo ottimistico è rappresentato dalla sfida del 29 ottobre in casa dell’Inter: Josè Mourinho spera di riaverlo almeno per uno scampolo di partita e poi rimetterlo al 100% nei giorni che portano al derby con la Lazio, in programma il 12 novembre.