“Lite tra Lavezzi e il fratello”. Mistero sull'ex calciatore: ricovero in ospedale e smentita

20 dicembre 2023 a

Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di PSG e Napoli, è al centro di preoccupazioni dopo un enigmatico episodio avvenuto nella sua residenza a José Ignacio, a Punta del Este. La polizia locale sta attualmente indagando sull'incidente che ha portato Lavezzi al ricovero presso il sanatorio di Cantegrill, in attesa del referto medico per determinare la gravità delle sue ferite. L'ex calciatore, 38 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale con una ferita all'addome e una frattura alla clavicola, secondo le prime versioni riportate dai media dell’Urugay.

Sebbene alcuni media - in particolare Fm Gente Radio - abbiano sollevato l'ipotesi di un possibile accoltellamento da parte del fratello del giocatore, la famiglia ha smentito tutte le ricostruzioni: le persone a lui vicine hanno voluto chiarire che l'incidente è avvenuto a seguito di una caduta mentre cambiava una lampadina, escludendo categoricamente la possibilità di un accoltellamento. La lesione all'addome, inizialmente segnalata come da puntura, è stata descritta come superficiale e causata dalla stessa caduta. Il Pocho era a Punta del Este per trascorrere l'estate con la sua famiglia. E ora il giallo dell’incidente, con la polizia che continua a indagare sul caso.