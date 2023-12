Victor Osimhen vince il Pallone d'oro africano

12 dicembre 2023 a

Victor Osimhen è stato nominato ufficialmente miglior giocatore africano del 2023. Autore di 26 reti in campionato e 5 reti in Champions League la scorsa stagione con la maglia del Napoli, l’attaccante nigeriano è stato premiato nel corso di una cerimonia organizzata dalla Confederazione del calcio africano a Marrakech, in Marocco.

Osimhen era in lizza per questo premio con l’egiziano Mohamed Salah (Liverpool) e il difensore marocchino Achraf Hakimi (PSG). L’attaccante nigeriano si è classificato 9 anche nella classifica del Pallone d’Oro.