Ucraina-Italia 0-0. La Nazionale di Spalletti strappa un pari e si qualifica ad Euro2024

L’Italia di Luciano Spalletti si qualifica per gli Europei di Germania 2024. Agli azzurri è bastato il pareggio 0-0 a Leverkusen con l’Ucraina per ottenere il pass come seconda girone dietro l’Inghilterra. Un risultato che consente agli azzurri di salire a 14 punti come l’Ucraina, ma di passare grazie al successo nello scontro diretto dell’andata. Un risultato sofferto che non premia l’Italia fino in fondo, che ci ha provato e che con un successo poteva restare nella terza fascia del sorteggio per i gironi per Euro 2024, ma nel finale ha tirato anche un sospiro di sollievo per un rigore richiesto dall’Ucraina. L’Italia si qualifica e potrà giocarsi l’Europeo da campione in carica.

Il tecnico della nazionale azzurra per la sfida contro l’Ucraina, alla BayArena di Leverkusen, sceglie il tridente composto da Zaniolo con Raspadori e Chiesa, mentre a centrocampo Frattesi è preferito a Bonaventura. In difesa Di Lorenzo e Buongiorno al posto di Darmian e Gatti. L’Ucraina di Rebrov, invece, si affida a Tsygankov-Sudakov-Mudryk alle spalle di Dovbyk. Stepanenko in coppia con Zinchenko a centrocampo. L’Ucraina parte fortissimo e al 5’ su una percussione Tsygankov conclude potente ma centrale e Donnarumma blocca. L’Italia risponde un minuto dopo: su calcio d’angolo arriva la torre di Zaniolo per Chiesa che dall’interno dell’area calcia malamente alto. La pressione della squadra di Rebrov è veemente e al 14’ Sudakov dal limite ci prova con un rasoterra velenoso, ma Donnarumma è attento e respinge in tuffo. Altra occasione per gli azzurri arriva la 16’ con Barella che scocca un destro violento dal limite ma Trubin è bravo a deviare oltre il palo. La squadra di Spalletti cresce, nelle trame offensive, e al 18’ Raspadori triangola con Barella, ma il sinistro viene murato da Zabarnyi.

La più ghiotta occasione della gara arriva al 29’ con Chiesa che trova il corridoio giusto per Frattesi, il centrocampista dell’Inter si invola e calcia ma Trubin riesce a chiudere lo specchio della porta. L’Italia chiude in crescendo e al 32’ Dimarco smarca di tacco Chiesa, che crossa al centro ma Raspadori non ci arriva per un soffio. La ripresa inizia con la novità nell’attacco azzurro con Scamacca la posto di Raspadori. L’Italia riprende con forza con un pressing molto alto e al 48’ subito Scamacca pericoloso ma conclude alto da buona posizione anche se in posizione di fuorigioco. L’Ucraina prova ad alzare il baricentro, ma l’Italia continua a pressare alla ricerca del gol e al 58’ Chiesa rientra sul destro e conclude a giro ma il pallone sfila oltre il palo lontano. Mudryk prova a sfondare sulla sinistra ma chiude Chiesa in ripiegamento. Al 65’ da fallo laterale, indecisione in uscita di Donnarumma e Di Lorenzo, poi il portiere azzurro riesce a salvare a valanga sul tiro a colpo sicuro di Mudryk. Altra indecisione difensiva un minuto dopo con Tsygankov che entra in area con il pallone che rimpalla su Jorginho e favorisce la presa a terra di Donnarumma. La squadra di Rebrov non molla e cerca di pressare gli azzurri ma l’Italia, anche se un po’ in affanno, riesce sempre a sbrogliare. Entrano anche Politano, Cristante e Kean per alzare la squadra. All’82’ ci prova l’esterno del Napoli ma il sinistro termina alto. Al 93’ brivido per l’Italia: Mudryk cade in area a contatto con Cristante, ma l’arbitro Gil Manzano fa proseguire, senza intervento del Var. Gli azzurri tirano un sospiro di sollievo e volano all’Europeo. C’è un titolo da difendere.