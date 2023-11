Atp Finals, Sinner battuto da Djokovic. Così s'infrange il sogno azzurro

19 novembre 2023 a

Sfumano i sogni di gloria di Jannik Sinner nella finale delle Atp Finals, andate in scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Il tennista altoatesino si è arreso di fronte al re Novak Djokovic. Il 36enne serbo, nato a Belgrado, ha vinto il «Master» per la settima volta in carriera (altro record assoluto) piegando il 22enne azzurro col punteggio di 6-3 6-3.

Il numero 1 della classifica internazionale, prima testa di serie delle Atp Finals e campione in carica, si è preso così la rivincita sull’italiano, che martedì sera lo aveva battuto nel match della fase a gironi della kermesse di Torino. Era il quinto confronto diretto fra i due: il serbo ne ha vinti 4, il giocatore nato a San Candido, numero 4 del mondo e quarto favorito delle Atp Finals, si è imposto soltanto nel penultimo «incrocio» con Djokovic.