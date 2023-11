Atp Finals, Jannik Sinner semifinale a Torino: qual è il suo record

16 novembre 2023 a

Alla seconda partecipazione, Jannik Sinner è diventato il primo italiano in semifinale alle Nitto ATP Finals. Un traguardo ottenuto prima ancora di scendere in campo per la terza partita del girone contro Holger Rune. Quest’anno Sinner è già diventato il primo italiano con almeno 2 match vinti nella storia del torneo ed è pronto a continuare la sua leggenda a Torino. E se Sinner è già qualificato prima ancora di giocare la terza partita, c'è il numero 1 del ranking mondiale che, invece, aspetta di conoscere il suo destino. Il numero 1 del mondo ha battuto in 3 set il polacco Hurcakz (7-6, 4-6, 6-1), prima riserva ripescata per l’infortunio di Tsitsipas. Quel set perso lo mette a rischio eliminazione. Sinner, infatti, si giocherà il primo posto del gruppo nella sfida contro Rune. Se perdesse si qualificherebbe come secondo dietro il danese ma il serbo uscirebbe dal torneo. Sinner (o il suo avversario in semifinale) potrebbe affrontare eventualmente Djokovic direttamente in finale. «Hurcakz - ha detto Djokovic a fine match - lo amo come persona ma non come giocatore, il suo servizio mi dà molto fastidio. È molto difficile rispondere qui. È stata una buona vittoria. Non guarderò la partita tra Sinner e Rune. Stasera sto con i bambini. Il mio lavoro è finito, vediamo se mi qualifico o no».

«Sono contento di aver vinto la terza partita, ora la qualificazione non è nelle mie mani». Così Nole Djokovic, serafico, commenta a Sky Sport la sua partita vinta con Hurcakz che lo mette comunque a rischio eliminazione. Se Rune dovesse battere Sinner, il numero 1 al mondo sarebbe fuori. «Non guarderò la partita - dice a fine match - starò con i bambini che sono appena arrivati. Questo format è diverso, è l’unico torneo in cui puoi perdere e andare avanti. Sapevo che era una partita difficile con Hurcakz, e non aveva niente da perdere. L’ho visto rilassato, senza tensione».