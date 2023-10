Spagna, la decisione di Jenni Hermoso dopo lo scandalo del bacio

19 ottobre 2023 a

Jenni Hermoso è tornata nella nazionale spagnola per la prima volta da quando ha aiutato la squadra a vincere la Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda in estate. Hermoso è stata baciata sulle labbra durante la cerimonia di premiazione dall’allora presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales - un fatto non consensuale secondo la giocatrice - dopo che La Roja ha battuto l’Inghilterra 1-0 nella finale del 20 agosto a Sydney diventando campione del mondo. Dopo lo scandalo sono seguiti una serie di eventi che hanno coinvolto Rubiales e Jorge Vilda, allenatore della squadra vincitrice dei Mondiali, che hanno lasciato i loro incarichi prima che la squadra tornasse in campo a settembre con le vittorie della Nations League contro Svezia (3-2) e Svizzera (5-0), supervisionato dal successore di Vilda, Montse Tome.

Dimissioni di massa dello staff tecnico della nazionale femminile

Hermoso non è stata convocata per quelle partite, ma ora è di nuovo in squadra per le prossime due sfide della Spagna nel Gruppo A contro l’Italia venerdì e la Svizzera quattro giorni dopo. Le giocatrici della Spagna avevano minacciato un boicottaggio in vista della partita contro la Svezia, cosa che è stata annullata poco prima della partita del 22 agosto dopo che era stato raggiunto un accordo con la RFEF, con la promessa di modifiche all’organo di governo. Spagna e Svezia hanno poi dato prova di solidarietà prima della partita di Göteborg, con i due gruppi di giocatrici che tenevano uno striscione con la frase «Se acabo» - che significa «è finita» in inglese - così come «la nostra lotta è la lotta globale».