Calcio, Italia-Malta 4-0. Il caso scommesse non distrae gli azzurri: larga vittoria

L’Italia batte Malta 4-0 al San Nicola di Bari e sale a 10 punti nel girone di C di qualificazione agli Europei del 2024. Le reti di Giacomo Bonaventura, Domenico Berardi (doppietta) e Davide Frattesi permettono alla nazionale di Luciano Spalletti di agganciare (con una gara in più da giocare) l’Ucraina al secondo posto e di portarsi a -3 dall’Inghilterra capolista, prossima avversaria a Wembley il 17 ottobre. Reduci da una preparazione tormentata, per via del caso scommesse che ha coinvolto Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, gli azzurri cercano subito una partenza a razzo. Al 3’ Manuel Locatelli si rende pericoloso con un tiro dal limite. Due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Gianluca Mancini in torsione di testa colpisce la traversa. L’1-0 arriva al 23’. La firma è di Bonaventura che a 34 anni sigla il suo primo gol azzurro in carriera, dopo tre anni di assenza in nazionale. Il jolly della Fiorentina si impadronisce di una palla vagante in area e lascia partire un destro morbido che si infila sotto la traversa, dove Bonello (leggermente fuori dai pali) non può arrivare. L’Italia con pazienza organizza il gioco e al secondo minuto di recupero del primo tempo raddoppia con un’altra magia di un singolo. È Berardi a farsi largo in area e a realizzare il 2-0 con un sinistro a giro che si infila in rete con l’aiuto del palo.

Al 62’ altra chance: Bonello pasticcia con la palla tra i piedi, Giacomo Raspadori prova a favorire il tap in di Moise Kean ma lo juventino viene anticipato all’ultimo. Due minuti dopo arriva il 3-0, con Berardi che sfrutta uno scarico dell’attaccante del Napoli e con il piatto del piede debole realizza il suo secondo gol. L’ultima rete è di Frattesi con una grande azione individuale e un tiro a incrociare: il 4-0 è servito. Nel finale c’è spazio anche per l’esordio azzurro di Destiny Udogie, terzino del Tottenham che conosce bene i prossimi avversari. Dopo il poker a Malta, l’Italia cercherà altre risposte incoraggianti contro Jude Bellingham e compagni.