Fabrizio Corona: "È venuta a prendermi la polizia". L'annuncio sulle scommesse nel calcio

Ennesimo colpo di scena con protagonista Fabrizio Corona. Questa mattina l'ex agente fotografico aveva annunciato rivelazioni clamorose: "Su Telegram ho pubblicato tutta l’inchiesta legata a Nicolò Fagioli. Oggi alle ore 16 faccio i nomi di due calciatori, i più importanti della Serie A che giocano in Nazionale, sul sito Dillinger News, e pubblico le prime prove su Telegram alle ore 18, entro un mese scoperchio tutta l’inchiesta. Ho una inchiesta che se viene ragionata veramente deve fermare tutto il calcio italiano", aveva annunciato in riferimento al caso scommesse che ha colpito il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli. "È come tangentopoli, vallettopoli, calciopoli. Ai calciatori è vietato scommettere sul calcio. La maggior parte scommette online, il problema è che il nome che farò oggi scommetteva sulle proprie partite, ma non mentre giocava. C’è differenza tra vendersi le partite e scommettere sulle partite. Qui alla base c’è una malattia, che è la ludopatia, che ha colpito una serie di ragazzi giovani, famosissimi, che guadagnano milioni e che perdono, per avere adrenalina, il loro tempo a scommettere", ha aggiunto Corona.

Alle 16 in una storia su Instagram, Corona ha scritto: "È venuta a prendermi la polizia a casa. Sto andando in Questura a Milano", allegando un audio in cui si sentono stralci di una conversazione, poi lo stesso Corona che afferma "Vengo immediatamente in Questura".

Corona "è stato convocato in questura" a Milano "come persona informata dei fatti" dopo che "la procura di Torino ha delegato la polizia di sentirlo come testimone" sul caso Fagioli, spiega a LaPresse l’avvocato Ivano Chiesa, legale dell'ex agente fotografico che oggi sui social, ha fatto altri nomi che sarebbero legati alla vicenda scommesse. "Gli agenti sono venuti molto gentilmente e lo hanno convocato come testimone. In questo momento sta rendendo una deposizione", ha precisato Chiesa.