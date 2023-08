Champions League, sorteggio benevolo per la Lazio. Chi incontrano i biancocelesti

31 agosto 2023 a

Sorteggio benevolo per la Lazio al suo ritorno in Champions League. Il club romano è stato inserito nel gruppo E della fase a gironi della prossima edizione insieme a Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic. Alla roulette di Montecarlo sono usciti numeri difficili: il Napoli se la vedrà con il Real Madrid di Ancelotti, un ex pericoloso, Union Berlin (Bonucci) e Braga. L’Inter giocherà con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Il Milan affronterà invece il Psg di Donnarimma, il Borussia Dortmund e il Newcastle di un altro ex, Tonali. Un gruppo di ferro. La Lazio avrà come avversarie Feyenoord, Celtic e Atletico Madrid. È andata bene a Inter e Lazio, così così al Napoli e malissimo al Milan.

Intanto già si pensa al prossimo turno di campionato in programma da venerdì 1 a domenica 3 settembre. Inghiottiti i primi rospi arbitrali, digeriti gli entusiasmi per Lukaku, sopportate le ire dei mister insoddisfatti e preso atto dell’esito del sorteggio della Champions League si pensa alla terza giornata come alla fonte di verità sul campionato. Le tre partite clou del weekend (Napoli- Lazio, Roma-Milan e Inter-Fiorentina) potrebbero favorire il Verona (Sassuolo) per una fuga. Nelle tre partite di vertice, allenatori soddisfatti (Garcia, Pioli e Inzaghi), contro tecnici che lo sono un pò meno: Sarri, Mourinho (che spera in Big Rom) e Italiano. Si comincerà con il Verona sul campo del Sassuolo. Scaligeri senza lo squalificato Hien, Dionisi privo di Lopez (Racic). Arbitro Piccinini.