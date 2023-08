Farense-Roma 2-4. I giallorossi chiudono il ritiro portoghese con un successo convincente

Matteo Cirulli 02 agosto 2023 a

La Roma batte 4-2 la Farense e chiude la tournée in Portogallo. Al Sao Luis di Faro i giallorossi si presentano con un classico 3-5-2, con Mancini, Llorente e Ibanez in difesa, con Celik e Spinazzola sulle fasce. Centrocampo a tre composto da Cristante Bove e Pellegrini, mentre l’attacco è affidato a El Shaarawy e Belotti. La Roma parte forte e dopo 3 minuti trova l’1-0 grazie all’autorete di Artur Jorge, che ribadisce di testa in rete il cross di Belotti. La Farense prova a reagire e al quarto d’ora si rende pericolosa con Duarte, ma Rui Patricio evita il pareggio con un ottimo intervento. Alla mezz’ora arriva il raddoppio giallorosso: dopo una serie di passaggi El Shaarawy va al tiro, con Vehlo che non riesce a trattenere, da due passi Belotti – al limite del fuorigioco - sigla così il 2-0. Alla fine del primo tempo arriva il terzo gol giallorosso: Mancini con un lancio lungo dalle retrovie trova Pellegrini che prima aggancia perfettamente il pallone in area e poi batte Vehlo, chiudendo la prima frazione 3-0 per la Roma.

Nel secondo tempo i giallorossi cambiano 10 uomini: Svilar al posto di Rui Patricio, con Karsdorp, Smalling e N’Dicka in difesa. A centrocampo avanza Mancini insieme a Pellegrini e Pagano, mentre sulle fasce agiscono Zalewski e Kristensen. Completano l’attacco Dybala e Aouar. L’autorete dell’1-3 arriva per una mancanza di comunicazione: Kristensen appoggia di testa a Svilar, che tuttavia non capisce le intenzioni del compagno e può solamente guardare la palla entrare in porta. Nei minuti finali arriva prima il quarto gol giallorosso con l’autogol di Goncalo Silva che intercetta il cross di Zalewski e poi il raddoppio della Farense con Maxell che da fuori area trova la traiettoria vincente.

I giallorossi torneranno già in serata a Roma e si ritroveranno venerdì a Trigoria per preparare l’amichevole contro il Tolosa in programma sabato 5 agosto. Nel frattempo Tiago Pinto continua a lavorare per portare Marcos Leonardo nella Capitale: il gm tratterà ad oltranza con il Santos fino al raggiungimento dell’intesa con il club brasiliano. Restano da definire solo le modalità di pagamento.