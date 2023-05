Siviglia-Roma, i tifosi giallorossi invadono Budapest. Vip e politici: chi c'è

31 maggio 2023 a

In migliaia sono arrivati ieri, altri stanno sbarcando in queste ore (alcuni anche in auto). I tifosi della Roma invadono Budapest per la finale di Europa League contro il Siviglia in programma stasera. Una notte di tifo e passione, preceduta da un entusiasmo palpabile. Tra i vip avvistati nella capitale ungherese Damiano David dei Maneskin tinto di giallorosso, Antonello Venditti e Noemi, ci sarà naturalmente anche Francesco Totti. Sui social le testimonianze del tifo giallorosso. Sorpresa su un volo per Budapest quando il comandante è uscito dalla cabina di pilotaggio sfoggiando una maglietta della Roma e ha filmato i cori dei passeggeri-tifosi. Giallorossi e spagnoli girano per la città cantando e scendendo cori, non si registrano tensioni ma solo tanto entusiasmo.

Intanto sono volati a Budapest anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e diversi esponenti dell’amministrazione comunale e regionale. Dal Campidoglio si sono diretti verso la capitale ungherese anche l’assessore al Decentramento, Andrea Catarci. Catarci è partito con una carovana in cui c’è anche il consigliere regionale di Alleanza verdi sinistra, Claudio Marotta. Entrambi esponenti dello stesso partito, Sinistra civica ecologista, accomunati dalla fede giallorossa, i due si sono messi in viaggio ieri a bordo di un camper. Hanno preso la volta di Budapest anche i consiglieri comunali Federico Rocca di Fratelli d’Italia, Giorgio Trabucco della lista Civica Gualtieri, Daniele Parrucci e Riccardo Corbucci del Partito democratico. Con i consiglieri comunali, partiti tutti insieme, anche il presidente del Municipio Roma V, esponente del Pd, Mauro Caliste. Dalle file del consiglio regionale infine è in trasferta anche il consigliere di Italia viva, Luciano Nobili.