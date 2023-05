Internazionali d'Italia, Sinner va ko con Cerundolo: delusione a Roma

16 maggio 2023 a

Finisce agli ottavi la corsa di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. L’azzurro è stato battuto in tre set dall’argentino Francisco Cerundolo, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-2. Il sudamericano affronterà ai quarti il norvegese Casper Ruud.

Altro dopo colpo di scena dopo quello che ha visto Alcaraz preso a pallate dal numero 135 del mondo. Roma perde quindi un altro pretendente al suo trono, dopo che ieri Re Francesco Totti l’aveva «battezzato» su un campo da padel. Niente da fare per l’altoatesino, colpito sul ritmo e sulla potenza da un giocatore in forma, solidissimo, quadrato. L’italiano ha vinto il primo set al tie-break, prima di crollare (anche fisicamente) devastato dalla profondità dei colpi di un Cerundolo martellante come poche volte in carriera. Sinner ha faticato a tenere il campo - pesante per la pioggia - come sa, scambiando spesso in evidente difficoltà, con troppi errori (ben 46) e pochi vincenti. A nulla è valsa la ricerca continua di soluzioni, attuate con poca lucidità. Per Sinner si tratta della prima sconfitta stagionale prima dei quarti di finale in un Masters 1000. Ora di azzurro in tabellone resta il solo Musetti, impegnato questa sera contro il greco Tsitsipas.