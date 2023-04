Juventus, indiscrezione sulla sentenza plusvalenze: “Rinvio e poi il -6”

19 aprile 2023 a

Rinviare alla Corte d’appello della Figc la sentenza di condanna per il caso plusvalenze per rimodulare la sanzione rispetto al -15 inflitto alla Juventus nell’ultimo grado di giudizio. È questa la richiesta del procuratore generale dello sport Ugo Taucer, intervenuto all’udienza innanzi al Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni. “Nel perimetro dei miei poteri nei confronti della procura federale, dal mio punto di vista non ho rilievi che posso essere mossi. Ritengo che l’operato della procura federale sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgono il punto e riterrei di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per l’inammissbilità della pronuncia, ma con un’eccezione. Rispetto all’articolo 4 sotto il profilo della ‘carente’ motivazione temo che effettivamente il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra vi sia una ‘carenza’ da apprezzare e valutare in un nuovo giudizio, quindi a un rinvio per un nuovo giudizio da parte della Corte” le parole a sorpresa di Taucer.

I legali del club hanno invece esplicitamente sollecitato la ‘revocazione’ di quella sentenza del 20 gennaio scorso. Il Collegio di Garanzia ha tre possibilità: il ricorso viene rigettato ed è quindi confermato il -15 in classifica; il ricorso è accolto, con conseguente annullamento della penalizzazione, perché vengono riscontrati errori formali o procedurali nel modo in cui si è arrivati alla sentenza nei gradi precedenti di giudizio; un rinvio alla Corte d’Appello Federale per correggere eventuali vizi indicati dal Collegio di Garanzia e avere così una rimodulazione della sentenza. In questo terzo caso i 15 punti verrebbero temporaneamente riaccreditati alla Juve, in attesa del nuovo procedimento che a quel punto potrebbe anche concludersi con una effettiva riduzione o addirittura una cancellazione dei punti di penalizzazione.

Ed è proprio su questo terzo scenario che è arrivata l’indiscrezione di calciomercato.it: “Lo scenario possibile è che il Collegio di Garanzia rinvii alla Corte Federale d’Appello e in quella sede venga deciso un rimodulamento della penalizzazione da -15 a -6 punti”.