Champions League, Inter-Benfica 3-3. Niente ribaltoni, derby di Milano in semifinale

L’Inter, irriconoscibile rispetto al campionato, agguanta con merito assoluto una storica semifinale in Champions League e sarà derby della Madonnina contro il Milan vittorioso sul Napoli. Il risultato finale del ritorno dei quarti contro il Benfica in un San Siro pieno da scoppiare è di 3-3. L’altra semifinale sarà tra Real Madrid già qualificato e Manchester City che stasera ha domato definitivamente il Bayern Monaco. Segnano per primi i padroni di casa, che devono difendere il vantaggio di 2-0 ottenuto al Da Luz, al 13’: penetrazione in area di Barella che, servito da Lautaro, porta la palla dal destro al sinistro e calcia un tiro imparabile, 1-0. Anche il primo gol dell’andata era firmato dal centrocampista, in quell’occasione servito da Bastoni. Al 30’ Onana salva un quasi gol su punizione calciata da Grimaldo dai 25 metri, ed evita anche l’angolo. Gol di testa annullato a Lautaro (che ha sulle spalle un cartellino giallo ed è a rischio) due minuti dopo: l’argentino aveva spinto leggermente il difensore che voleva contrastarlo. Il Benfica trova il pareggio al 37’ con Aursnes di testa servito da Rafa Silva.

Nella ripresa prima occasione Inter al 60’, con un lancio da lontano calibrato su Dzeko, il tiro di testa va fuori di molto. Poco dopo è Lautaro a ricevere un passaggio ma lo gestisce male e la palla raggiunge il fondo: poco male perché il guardialinee aveva segnalato il fuorigioco. Al 64’ fiammata Inter con Mkhitaryan che arriva in fondo sulla sinistra, si gira e serve Dimarco che a sua volta consegna con precisione assoluta a Lautaro che di prima insacca. Chiude il match l’appena entrato Correa al 77’, servito dall’onnipresente Dimarco, con un destro potente e angolatissimo che fa sponda sul palo ed entra per il terzo gol che chiude i giochi. All’83’ il Benfica ha un’occasione con Neres appena entrato ma il tiro raggiunge solo il palo. Poco dopo i portoghesi trovano la rete con Antonio Silva di testa servito da Grimaldo all’86’. Quattro i minuti di recupero, e all’ultimo ecco il pareggio con Musa e il punteggio complessivo arriva al 5-3. Sarà derby di Milano in semifinale, con un'italiana sicuramente in finale.