PIX-padel Italy X-Perience chiude col botto: sport, divertimento e oltre 10mila visitatori

Si chiude come meglio non si poteva la tre giorni di PIX-Padel Italy X-Perience, la prima kermesse esclusivamente dedicata al padel nella capitale, in scena alla fiera di Roma. L’evento ha superato gli oltre 10mila visitatori, con esposizioni, tornei, dimostrazioni e giochi per tutti. "Per questa tre giorni il bilancio è positivo- dichiara Rolando Luzi, Ceo di Padel Expo Italy- e oggi la giornata è dedicata ai Vip, Influencer e al grande torneo di Padel, con la prima tappa dello Slam. C'è stata tantissima gente e sono tutti contenti. Siamo felici perché abbiamo dato tanta amicizia e solidarietà. Ci saremo anche il prossimo anno, anche perché l'assessore Alessandro Onorato ci ha chiesto di essere inseriti nei 'Grandi eventi' della Capitale e quindi ci prepareremo ancora meglio”.

Proprio l’assessore ha voluto dire la sua sulla manifestazione: “Abbiamo fortemente voluto sostenere la fiera del Padel perché Roma è la prima città italiana per numero di praticanti di questa bellissima disciplina. Uno sport - ha proseguito Onorato - che negli ultimi anni ha letteralmente conquistato il cuore di tantissime romane e romani, che si è rilevato collante fra le persone, ma anche prezioso alleato di libertà ed amicizia.È importante creare eventi al passo con i tempi e con i gusti delle persone.Anche per questo abbiamo voluto coinvolgere le scuole romane. Con l’aiuto dei grandi campioni è stato un importante momento di avvicinamento allo sport, ma anche un momento utile agli operatori del settore di fare rete”.

Sul piano sportivo, si è giocata la finale del circuito Slam by Mini, vinta dalla coppia formata da Flavio Abate e Marcello Capitani nel maschile e da Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti nel femminile. Le due coppie sono state premiate da Jimmy Ghione, da Giorgio La Porta, presidente della Regione Lazio della Fitp, oltre che dagli organizzatori Rolando Luzi e Francesca Nucci.

“Prima ero tennista - racconta Jimmy Ghione - e poi mi sono avvicinato al padel, che è aggregazione e simpatia. PIX è una fiera meravigliosa e consiglio a tutti di giocare a padel, perché si creano delle amicizie e la prima volta che giocate già vi divertite. Quindi, ci sono delle componenti importantissime che vi faranno stare bene". Per l'inviato storico di "Striscia la notizia", c'è un lato negativo nel padel, ovvero "che tutti pensano di essere campioni, mentre dovremmo abbassare di più le ali. E poi, c'è anche lo scarico di responsabilità in questo sport, perché se perdi è colpa del tuo compagno, se vinci il merito è tuo". Presenti alla fiera anche tanti volti noti dello spettacolo, da Samantha De Grenet a Piero Sermonti, passando per Arianna David, Angela Melillo e Cecilia Capriotti.

Nella foto Francesca Nucci e Rolando Luzi, gli organizzatori di PIX-Padel Italy X-Perience